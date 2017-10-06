ارتفاع عدد قتلى حوادث المرور بأمريكا إلى أعلى مستوى في 10 سنوات

قالت الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة إن عدد القتلى في حوادث مرورية في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 5.6% في 2016 إلى 37461 وهو أعلى عدد خلال 10 سنوات.

وأضافت الإدارة في تقرير لها (الجمعة) أن عدد المشاة الذين قتلوا في حوادث مرور قد وصل إلى 5987 شخصا، بارتفاع بنسبة 9%، وهو أعلى رقم منذ عام 1990، فيما ارتفع المعدل الإجمالي لوفيات حوادث المرور بنسبة 2.6%.

وأظهر التقرير أن حوادث الوفاة المرتبطة بتشتت الانتباه قد ارتفعت بنسبة 2.2% لتسجل 3450 قتيل، بينما ارتفع عدد القتلى المرتبط بالسرعة بنسبة 4% ليسجل 10111 قتيل.

كما ارتفع عدد القتلى الناتج عن عدم استخدام حزام الأمان بنسبة 4.6% ليصل إلى 10428 قتيل.