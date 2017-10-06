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ارتفاع عدد قتلى حوادث المرور بأمريكا إلى أعلى مستوى في 10 سنوات

حادث على أحد الطرق السريعة بولاية كاليفورنيا الأمريكية - أرشيفية
حادث على أحد الطرق السريعة بولاية كاليفورنيا الأمريكية - أرشيفية
6/10/2017

قالت الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة إن عدد القتلى في حوادث مرورية في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 5.6% في 2016 إلى 37461 وهو أعلى عدد خلال 10 سنوات.

وأضافت الإدارة في تقرير لها (الجمعة) أن عدد المشاة الذين قتلوا في حوادث مرور قد وصل إلى 5987 شخصا، بارتفاع بنسبة 9%، وهو أعلى رقم منذ عام 1990، فيما ارتفع المعدل الإجمالي لوفيات حوادث المرور بنسبة 2.6%.

وأظهر التقرير أن حوادث الوفاة المرتبطة بتشتت الانتباه قد ارتفعت بنسبة 2.2% لتسجل 3450 قتيل، بينما ارتفع عدد القتلى المرتبط بالسرعة بنسبة 4% ليسجل 10111 قتيل.

كما ارتفع عدد القتلى الناتج عن عدم استخدام حزام الأمان بنسبة 4.6% ليصل إلى 10428 قتيل.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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