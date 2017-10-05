شاهد: غوغل تطلق جيلا جديدا من الهواتف الذكية

أطلقت شركة غوغل ألفابيت، الأربعاء، الجيل الثاني من هاتفها الذكي بيكسيل "Google Pixel" جنبا إلى جنب مع السماعات اللاسلكية ومكبرات الصوت الجديدة.

والأجهزة الجديدة التي تشمل جهاز كمبيوتر محمول بيكسل بوك، وسماعات الأذن اللاسلكية وكاميرا صغيرة تشبه غوبرو، تعرض أنظمة وخدمات التشغيل التي طورتها غوغل، ولا سيما مساعد الصوت.

وهذا يعني أن استخدام هذه الأجهزة يجب أن يثير نشاط الشركة الأساسي في مبيعات الإعلانات لأن مشتري الأجهزة يستخدمون خدمات غوغل مثل البحث والخرائط.

وأعلنت غوغل في حفل خاص أقيم في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، عن هاتفي "بيكسل 2" و"بكسل 2 إكس إل"، والذي يعد المنافس الأقوى لهاتف "آيفون 8" الجديد.

ويمتاز الهاتفان الجديدان بأنهما صاحبا أفضل كاميرا في هاتف ذكي في السوق، بحسب ما أعلنته غوغل.

ويأتي هاتف بيكسيل 2 الذكي بحجمين، مع ميزات قابلة للمقارنة، بما في ذلك أجسام الألومنيوم، ولا توجد مقابس تقليدية لسماعات الرأس.

وتبدأ أسعار النسخة الأساسية من 649 دولارا، بينما يبدأ سعر النسخة المتطورة من 849 دولارا، وستطرح الهواتف للبيع في 19 أكتوبر/تشرين الأول.

أما بيكسل بوك فهو بسعر 999 دولارا، هو أول كمبيوتر محمول مزود بمساعد غوغل ويدعم تطبيق سناب شات، وسيتوافر بالمتاجر في 31 أكتوبر/تشرين أول.

كما طرحت غوغل هوم ميني، مكبر الصوت الجديد، بسعر 49 دولارًا في الولايات المتحدة وسوف ينافس جهاز إيكو دوت الذي تنتجه شركة أمازون، وسيطرح للبيع بحلول نهاية العام.