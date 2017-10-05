شاهد: عرض مثير بالدراجات النارية فوق نهر التايمز

قدم سائق الدراجات المغامر ترافيس باسترانا عرضا مثيرا بدراجته النارية فوق نهر التايمز وسط العاصمة البريطانية لندن.

وقام باترانا بالقفز بدراجته والدوران حول نفسه عدة مرات بين منصتين عائمتين على بعد 23 مترا من بعضهما البعض وسط مياه النهر.

وأصيب أحد سائقي الدراجات النارية بكسور في الفقرات خلال محاولته القيام بنفس العرض عام 2006 في الولايات المتحدة.

ولم يكن أمام باسترانا سوى 150 قدما، أي نحو 46 مترا، للحصول على سرعة مناسبة قبل القفز فوق مياه النهر. كما لم يكن لديه سوى 36 قدما، نحو 11 مترا، للتوقف قبل أن يسقط في التايمز.

ومن المعروف عن باسترانا حبه لأداء العروض التي تتصف بالخطورة الشديدة، ونتيجة لهذا أصيب بأكثر من 90 كسرا في العظام و25 ارتجاجا في الدماغ.