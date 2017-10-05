بريطاني يفوز بجائزة نوبل للأدب لعام 2017

فاز الكاتب البريطاني كازو إيشيغورو مؤلف رواية (ريمينز أوف ذا داي) بجائزة نوبل للأدب لعام 2017.

ووصفت الأكاديمية السويدية روايات إيشيغورو "بالبديعة" وقالت إنها تمزج بين الكاتب التشيكي فرانز كافكا والروائية الإنجليزية جين أوستن.

وأشادت الأكاديمية بقدرة إيشيغورو على الكشف عن "شعورنا الوهمي بالارتباط بالعالم… في روايات ذات قوة عاطفية هائلة" تمس الذاكرة والزمن وأوهام النفس.

وقال الكاتب إنه سمع خبر فوزه بالجائزة في وسائل الإعلام وإن زوجته كانت عند مصفف الشعر وهرعت عائدة إلى المنزل بعد أن اطلعت على الخبر على هاتفها المحمول.

وقال إيشيجورو للصحفيين في منزله بشمال لندن "يأتي هذا في وقت يسود فيه العالم الارتباك بشأن قيمه وقيادته وأمانه. أتمنى أن يشجع حصولي على هذا التكريم الكبير قوى الخير ولو بدرجة محدودة".

وتمثل الجائزة التي تبلغ قيمتها تسعة ملايين كرونة، أي نحو 1.1 مليون دولار، عودة للتفسير المتعارف عليه للأدب بعد أن ذهبت عام 2016 إلى المغني وكاتب الأغاني الأمريكي بوب ديلان.

ولد إيشيغورو، 62 عاما، في اليابان ونشأ في بريطانيا. وفازت رواية "ذا ريمينز أوف ذا داي" وهي أشهر أعماله بجائزة مان بوكر عام 1989 وتحولت إلى فيلم رشح لجائزة أوسكار ولعب بطولته أنتوني هوبكنز وجسد فيه شخصية رئيس خدم مقهور في بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية.