شاهد: كلبة أمريكية تدخل غينيس بأطول لسان في العالم

دخلت كلبة تعيش في ولاية داكوتا الجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية، موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية، بأطول لسان كلب في العالم.

وذكرت موسوعة غينيس العالمية في بيان صحفي أن الكلبة "موتشى مو ريكرت" وهي من نوع سانت برنارد، وتبلغ من العمر 8 سنوات، من مدينة سيوكس فولز بولاية داكوتا الجنوبية، لديها لسان طوله 18.58 سنتيمترًا (7.31 بوصة).

وحطمت مو الرقم القياسي السابق الذي سجله الكلب الصيني بوغي والذي بلغ طول لسانه 11.43 سنتيمترًا (4.5 بوصة).

وقالت مالكة الكلبة كارلا ريكرت إن موتشي من نوع سانت برنارد، وقد تم إنقاذها، وكنا قد أمضيناها لمدة ست سنوات ونصف السنة، نقيس لسانها حتى وصل إلى هذا الطول".