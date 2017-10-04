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الأمن المغربي يصادر شحنة كوكايين بقيمة 2.5 مليار دولار

4/10/2017

كشفت السلطات المغربية أن القيمة المالية لشحنة الكوكايين التي تم حجزها يوم الاثنين الماضي تصل إلى 2.5 مليار دولار.

وصادرت الشرطة المغربية يوم الاثنين شحنة كوكايين خالص بلغ وزنها 2 طن و588 كيلوغراما.

وقال عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية)، الأربعاء، في مدينة سلا غربي البلاد، إن الأمن المغربي ضبط الشحنة قرب مدينة الصخيرات (على بعد حوالي 20 كليومترا من العاصمة الرباط) وهي أضخم كمية يتم حجزها في تاريخ البلاد.

وأشار إلى أنه تم توقيف 13 شخصا ينتمون لشبكة تنشط في مجال الاتجار الدولي في مخدر الكوكايين، فيما ما زالت الأبحاث الجارية عن باقي المشتبه بهم.

وتبين أن الشبكة تضم عناصر يحملون جنسيات مزدوجة (مغربية-إسبانية) و(مغربية-هولندية)، فيما كشفت التحقيقات أيضا أن الشخصين اللذين يعتبران العقل المدبر للشبكة يقبعان داخل سجنين بالمغرب، بحسب الخيام.

وأوضح الخيام أن الكمية المحجوزة ينتظر أن تتضاعف بخمس أو ست مرات بعد التصنيع، لتصبح جاهزة للاستهلاك، وذلك بعد أن أظهرت تحاليل العينات أن نسبة التركيز في الكوكايين الخالص تقدر بـ93%.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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