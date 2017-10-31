شاهد: البيت الأبيض يستضيف "الأشباح والعفاريت والعناكب"

زُين البيت الأبيض بخفافيش وعناكب اصطناعية ضخمة تبدو وكأنها تغزو المبنى بعدما نسجت خيوطها حول جدرانه بالكامل، وذلك في إطار الاحتفال السنوي لاستقبال عيد الهالوين.

كما فتح البيت الأبيض أبواب ساحته وحديقته للأشباح والعفاريت، حيث تمت دعوة أطفال المدارس وأولياء الأمور من أكثر من 20 مدرسة في ماريلاند وفرجينيا وكولومبيا، فضلا عن الأسر العسكرية.

وارتدى الأطفال أزياء الهالوين التي تجسد شخصيات شهيرة في سلاسل أفلام الأبطال الخارقين مثل باتمان، والساحرات الصغيرات، والهياكل العظمية وغيرها من أزياء الهالوين الشهيرة، فيما قام الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وزوجته ميلانيا بتوزيع الهدايا والحلوى عليهم.

وحضر الاحتفال بعض الوجوه المألوفة منهم السكرتيرة الصحفية سارة هكابي ساندرز وعائلتها، والنائب العام جيف سيسيونس الذي كان يرافق اثنين من أحفاده.

وإلى جانب الخفافيش وشبكات العنكبوت، زين المدخل الرئيسي للبيت الأبيض باليقاطين البرتقالية المضيئة مع ظهور ملامح للرؤساء السابقين.

وكان ترمب قد استقبل، الجمعة، أبناء الصحفيين وموظفي البيت الأبيض في المكتب البيضاوي وهم يرتدون ملابس الهالوين التنكرية، من أجل توزيع الحلوى احتفالًا بعيد الهالوين الذى يوافق الأول من نوفمبر من كل عام.