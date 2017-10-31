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شاهد: اعتقال ياباني بعد العثور على أشلاء 9 جثث بشقته

31/10/2017

اعتُقل شاب ياباني (27 عاما) الثلاثاء، بعد العثور على أشلاء بشرية تعود لتسعة أشخاص على الأقل في شقته بالقرب من طوكيو، بحسب ما نقلت هيئة الإذاعة الوطنية عن السلطات المحلية.

وعثرت الشرطة اليابانية على أجزاء مبتورة وأشلاء من جثة مقطعة في غرفته بمدينة زاما (40 كيلومترا جنوب غربي طوكيو) ظُهر الاثنين، أثناء قيامها بعملية بحث في شقة الشاب للاشتباه بتورطه في اختفاء شابة (23 عامًا)، حيث شوهدت وهي تسير مع رجل قرب الشقة في لقطات صورتها كاميرا مراقبة.

وتشتبه الشرطة في أن الشابة المفقودة من بين تلك الجثث التي تم العثور عليها، وبعضها كان مخزنا في مبردات تستخدم في رحلات التنزه.

واكتشفت السلطات أنه كان هناك تبادل لرسائل بين المرأة، وهي من مدينة هاتشيوجي، في منطقة طوكيو الكبرى، والرجل عبر موقع تويتر بعد أن عبرت عن نوايا انتحارية عبر موقع  تويتر.

وذكرت وكالة كيودو للأنباء نقلا عن مسؤولين بالشرطة أن المرأة كانت تبحث عن شخص ما ينتحر معها.

وكشفت هيئة الإذاعة الوطنية عن أن لقطات كاميرات المراقبة الأمنية أظهرت المرأة، التي فقدت قبل نحو أسبوع، تمشي برفقة الرجل بالقرب من محطة "جيه آر هاتشيوجي" وبالقرب من منزله في 23 أكتوبر/تشرين أول. 

وتجري الشرطة مزيدا من التحريات، ورفض متحدث باسم الوكالة الوطنية للشرطة تأكيد التقارير قائلا إنه لم يتم رسميا الإعلان عن شيء.

المصدر : رويترز + وكالة الأنباء الألمانية
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