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شاهد: اصطدام قطارين يقلان 400 راكب في كوستاريكا

31/10/2017

اصطدم قطاران كانا يقلان نحو 400 شخص في كوستاريكا، الاثنين، حيث أبلغت وسائل الإعلام المحلية عن وقوع إصابات بين الركاب.

وذكرت وسائل الإعلام، إن 4 أشخاص على الأقل أصيبوا بإصابات خطيرة ولكن العديد من الأشخاص المصابين بإصابات أقل عولجوا من قبل الأطباء في مكان الحادث.

وقام المسعفون بوضع نقَّالات على الأرضيات بالقرب من موقع تحطم القطارين لعلاج المتضررين من أثر الصدمة.

ووقع الحادث، الاثنين، في حوالى الساعة 5.40 مساء في منطقة سانتا روزا دي سانتو دومينغو حيث كان غالبية الركاب عائدين من العمل إلى منازلهم.

وذكر مسؤول بالسكة الحديد إن "الخطأ البشري" قد يكون السبب وراء الحادث.

المصدر : رويترز
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