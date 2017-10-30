شاهد: بعد مصانع الأسلحة كيم جونغ أون يتفقد مصنع مواد تجميل

في ظهور علني نادر، قام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مع زوجته بجولة في مصنع مستحضرات التجميل تم تجديده حديثا في العاصمة بيونغيانغ، وفقا لما ذكرته تقارير إخبارية رسمية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم وزوجته، ري سول جو، "أعطيا توجيهات ميدانية" أثناء تفقد أجزاء مختلفة من المصنع.

وقالت الوكالة إن كيم أعرب عن "سعادته الغامرة" بالمصنع، مشيدا بجودة المنتجات وجاذبية التغليف.

وأنجبت ري طفلها الثالث من الزعيم الكوري الشمالي في فبراير / شباط الماضي، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية، بعد تكهنات بأنها كانت حاملا بسبب غيابها عن المناسبات العامة طوال الأشهر السابقة.

وللزعيم الكوري الشمالي وزوجته، طفلين آخرين يعتقد أنهما ولدا في الفترة بين عامي 2010 و2013.

وتأتي جولة المصنع وسط تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية بسبب برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.