شاهد: إنقاذ مثير لكلب وقع في حفرة بعمق 25 مترا

هرع رجال الإطفاء، صباح السبت، لإنقاذ كلب سقط في حفرة عمقها 25 مترا بإحدى الغابات في بلدة كريازو الإيطالية.

وكان كلب الصيد ويدعى "توبي" يتجول في نزهة بصحبة مالكه في الغابة بالقرب من مدينة فيتشنزا شمال شرقي إيطاليا، عندما انهارت الأرض فجأة أسفل منه وهوى في الحفرة العميقة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

وهبط اثنان من رجال الإطفاء مربوطان بالحبال، داخل الحفرة لإنقاذ الحيوان الذي بدا عليه الخوف الشديد.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن عملية الإنقاذ المثيرة استغرقت ساعتين، وكانت النهاية سعيدة بعد سحب توبي وخروجه من الحفرة دون أن يصاب بأذى.