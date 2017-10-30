سوار "الحاسة السادسة" بديل لعصا المكفوفين

كشف فريق من المخترعين في الولايات المتحدة عن سوار إلكتروني يسمى "سونو" يساعد المكفوفين وضعاف البصر في التعرف على الأجسام عن بعد 14 قدما (4,27 متر) أمامهم.

ويبعث السوار موجات صوتية عالية التردد لتصدر نبضات اهتزازية على ذراع المستخدمين.

وذكر تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن هذه التقنية تعمل بطريقة تجعل السوار يهتز كلما اقترب المكفوف بأي جسم سواء كان جدارًا أو سلة مهملات أو شخصًا، ما يسمح للمكفوف أو ضعيف البصر برسم ما يشبه خارطة ذهنية سريعة لما يدور حوله.

وأوضح فرناندو ألبيرتوريو، الذي يعد واحدا من فريق المخترعين الذين طوروا هذا السوار، أن التقنية الموجودة في السوار تشبه عمل المستشعرات المستخدمة في السيارات والتي تكتشف الأجسام القريبة من أجل تجنب الاصطدام.

وأعرب عن أمله في أن يساعد هذا الإنجاز المكفوفين على التخلص من العصا، باستعمال التقنية الجديدة.

ووصف ألبيرتوريو هذا الاكتشاف بالحاسة السادسة، مشيرًا إلى أن العديد من المكفوفين يخافون من المغامرة للخروج بسبب الصعوبات التي قد يتلقونها.