فيسبوك تعتزم تعيين ألف موظف لمراجعة الإعلانات

ذكر موقع "فيسبوك" الاثنين، أن نحو 10 ملايين شخص من مستخدميه في الولايات المتحدة شاهدوا إعلانات اشتراها أشخاص روس وكانت تهدف للتأثير على السياسة الأمريكية.

وقالت شركة فيسبوك إنها تعتزم تعيين أكثر من ألف شخص لمراجعة الإعلانات وضمان استيفائها للشروط في إطار جهود لردع روسيا وغيرها من الدول عن استخدام شبكة التواصل الاجتماعي للتدخل في انتخابات دول أخرى.

وقال إليوت سكريغ، ممثل موقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيسبوك"، إن نحو نصف الإعلانات شوهدت قبل انتخابات الرئاسة في نوفمبر/تشرين ثان، والبقية شوهدت بعدها.

وأضاف "ما زلنا نبحث عن إساءة استخدام وجهات فاعلة سيئة على موقعنا".

وقالت شركة "فيسبوك" إنه في مطلع سبتمبر/أيلول، تم شراء إعلانات بقيمة تصل إلى 100 ألف دولار من جانب حسابات روسية يشتبه في تدخلها في السياسة الأمريكية.

وتم بيع نحو ثلاثة آلاف إعلان خلال الفترة من يونيو/حزيران 2015 حتى مايو/أيار 2017 ترتبط بحسابات لم يتم التحقق منها وصفحات تنتهك سياسات الموقع "ومرتبطة ببعضها البعض ويحتمل أنها تدار من روسيا".

ومنذ الكشف عن ذلك واجهت فيسبوك تساؤلات ودعوات لوضع الجهات المعنية في الولايات المتحدة قواعد منظمة.

وحدد الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربرغ الخطوات التي تعتزم اتخاذها لردع الحكومات عن إساءة استخدام أكبر موقع للتواصل الاجتماعي في العالم.

وأجرى موقع التواصل الاجتماعي تحقيقاته الخاصة في هذا الشأن وسط تحقيقات حكومية جارية في التدخل الروسي المزعوم بالانتخابات الأمريكية.

وقالت شركة فيسبوك في بيان إنها ستضم ألف موظف إضافي على مدار العام المقبل وتضخ المزيد من الاستثمارات في برامجها لرصد الإعلانات وحذفها تلقائيا.

وأضافت "مراجعة الإعلانات لا تعني تقييم المحتوى فحسب وإنما السياق الذي تم شراؤها فيه وجمهورها المستهدف، لهذا فإننا سنغير نظامنا لمراجعة الإعلانات لنولي المزيد من الاهتمام بهذه الإشارات".