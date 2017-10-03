شاهد: مقهى بالقاهرة يقدم وجبات وحلوى من الحبوب الكاملة

يقدم مقهى جديد لرواده في القاهرة تشكيلة متنوعة من الحبوب الكاملة التي يفضل البعض تناولها كإفطار يومي، في وقت تتلاشى فيه الحبوب المستوردة من المتاجر والأسواق في مصر.

ويعتبر المقهى الذي افتُتح في أغسطس/آب، هو الأول من نوعه في أرجاء مصر، وهو من بنات أفكار ثلاثة شبان مصريين لديهم خلفية تتعلق بالتمويل والتسويق والمبيعات.

ويستهدف المقهى الذي يقع في حي المعادي الراقي قاعدة عملاء معينة وأجانب، على استعداد لدفع بين 30 و50 جنيها مصريا (1.7-2.83 دولار) مقابل صحن من الحبوب.

وزادت أسعار الحبوب المستوردة في البلاد منذ حررت الحكومة سعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 وأعقب ذلك إجراءات صارمة على المستوردين للحد من السلع المستوردة وتشجيع التصنيع المحلي.

ونتيجة لذلك وصل سعر علبة الحبوب المستوردة إلى نحو 170 جنيها (9.6 دولار) ومع اضطرار كثيرين للحد من نفقاتهم أصبحت الحبوب رفاهية لا يستطيع كثيرون تحمل ثمنها.

وقال أحد مؤسسي المقهى، إن مشروعهم التجاري يعمل جيدا حتى الآن على الرغم من الوضع الاقتصادي الصعب.

والقيود المشددة على المستوردين تعني أن عددًا قليلًا من الموزعين فقط في البلاد هم الذين لديهم رأس المال اللازم لاستيراد منتجات مختلفة وهم الذين يحصل منهم المقهى بالأساس على إمداداته.

ويسعى الشركاء الذين نفذوا فكرة المشروع في 2016 إلى أن يقدموا للمصريين صحونهم التقليدية المفضلة من الرقائق لكن مع بعض التطوير مثل إدخال مفهوم الأيس فليكس أو الحبوب بالأيس كريم.

ويعتزم الشركاء الثلاثة زيادة تنويع الحبوب التي يقدمونها لزبائنهم مع زيادة شعبية المقهى وارتفاع الطلب على منتجاته المختلفة.