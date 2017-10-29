طرد حارس مرمى بعد تبوله في الملعب

طرد ماكس كروكومبي حارس فريق سالفورد سيتي الانجليزي خلال المباراة التي فاز فيها على مضيفه برادفورد بارك أفينيو بسبب تبوله داخل الملعب.

وطرد الحكم الحارس النيوزيلندي كروكومبي، 24 عاما، قبل دقائق من نهاية المباراة التي جرت في دوري الدرجة السادسة لكرة القدم في إنجلترا والتي انتهت بانتصار فريقه 2-1.

وقال بارك أفينيو صاحب الملعب على حسابه في تويتر "يمكننا التأكيد أن كروكومبي طُرد بسبب تبوله خلال المباراة. نحن لا نمزح".

وقال النادي إنه تم تحذير كروكومبي عدة مرات قبل أن يقدم على فعلته. لكن الحارس قال إنه كان في "وضع غير مريح" دفعه "للخطأ في التقدير".

واعتذر كروكومبي لاحقا على حسابه على تويتر، قائلا إنه لم يكن يقصد الإساءة لأي شخص.

ويشترك لاعبو مانشستر يونايتد السابقون جاري وفيل نيفيل وبول سكولز ونيكي بات ورايان جيجز في ملكية نادي سالفورد.