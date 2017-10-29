شاهد: 3 آلاف سبّاح يشاركون في سباق بهونغ كونغ

شارك ثلاثة آلاف سبّاح، الأحد، في سباق تقليدي سنوي في مياه ميناء فيكتوريا بهونغ كونغ الواقعة على ساحل الصين الجنوبي.

فبعد غياب 40 سنة عن المسار الأول للسباق، عاد السباحون إلى الميدان التاريخي بسبب تحسن جودة المياه.

وفى البحيرات الهادئة والسماء الغائمة، تفاوض السباحون على طريق مائي بطول كيلومتر واحد يربط تسيم شا تسوي في كولون بميدان وان تشاي باوهينيا الذهبي في جزيرة هونغ كونغ.

ويعود تاريخ السباق إلى 1906 عندما كانت هونغ كونغ تابعة لبريطانيا وتم تعليقه في سنة 1978 أي قبل 19 عاما بسبب رداءة المياه الملوثة.

وبدأ السباق مرة أخرى كحدث سنوي في عام 2011.

وتعد عودة السباق إلى طريقه الأصلي انتصارا لحكومة هونغ كونغ التي بذلت جهودا كبيرة في السنوات الأخيرة لتنظيف الميناء، مع التركيز بشكل خاص على السيطرة على تدفق مياه المجاري الخام إلى البحر.