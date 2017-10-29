شاهد: مزاد علني لمحبي ومربي طيور الحمام الثمينة

مع اقتراب مساء كل يوم خميس يزدحم محل لبيع طيور الحمام، في وسط العاصمة الأردنية عمان، بمئات من محبي ومربي تلك الطيور بينما يدير رجل مزادا لبيع أنواع ثمينة منها.

ويجذب المزاد الأسبوعي محبي هذه الطيور ومربيها في الأردن ودول الجوار، وهي هواية كانت تزدهر منذ مئات السنين في أنحاء المنطقة.

وتوضع مجموعة ملونة من الحمام في قفص ذهبي أمام جمهور يغلب عليه الذكور الذين يتحمسون بينما يعلن مُنظم المزاد العلني الأسعار والعروض.

وزاد عدد مربي الحمام في المملكة الأردنية خلال السنوات الماضية، وهي حقيقة أسهمت في ازدهار هذا المزاد الأسبوعي.

وشارك زهاء 200 أردني من محبي ومربي طيور الحمام في جلسة المزاد التي نُظمت (الخميس) وتُنظم جلسات المزاد كل خميس في عمان.

وأوضح متردد على المزاد يدعى علي القيسي أن نجاح المزاد أكسبه شعبية في العالم العربي، الأمر الذي جعله مكانا معروفا جيدا في جميع أنحاء المملكة الأردنية وحولها.

وبيع في مزاد الخميس الماضي 11 حمامة بـ 2400 دولار.