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منوعات|الولايات المتحدة

شاهد: شرطي متقاعد ينقذ رجلا تعرض للاختناق داخل مطعم

29/10/2017

أنقذ شرطي سابق حياة رجل تعرض للاختناق أثناء تناوله الطعام حتى بدا غير قادر على التنفس.

وقع الحادث الذي تم التقاطه وتداوله على منصات التواصل الاجتماعي، في أحد مطاعم بوفالو وايلد وينغز فى بلدة روكواى بولاية نيوغيرسي الأمريكية يوم 22 أكتوبر.

وكان الشرطي بالايا الذي ترك الخدمة، يجلس على طاولة الطعام حين لمح رجل يجلس إلى جوار طفل على طاولة قريبة وبدت عليه المحنة وآثار الاختناق وعدم القدرة على التنفس، فهرع إليه لمساعدته وأجرى ما يعرف بـ"مناورة هايمليش".

واستطاع بالايا بالفعل إنقاذ الرجل من الاختناق، وحظي الفيديو بانتشار واسع على شبكة الإنترنت وحقق نحو نصف مليون مشاهدة على صفحة شرطة ولاية نيوغيرسي على فيسبوك.

ومناورة هايمليش هي الطريقة المُتبعة في الحالات الطارئة لإزالة الاجسام الغريبة "الطعام , العملات والالعاب الصغيرة" العالقة في المجاري التنفسية والتي تعيق عملية التنفس عند المُصاب.

وتنطوي تلك الطريقة على التفاف ذراع واحد حول خصر الشخص الذي تعرض للاختناق، وإزالة سبب انسداد الحلق من قبل سلسلة من اتجاهات البطن.

المصدر : رويترز
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