شاهد: سباق "تسلق الدَرَج" في ثالث أطول برج بالصين

أقيم سباق تسلق السلالم أو صعود الدَرَج في إحدى ناطحات السحاب الأكثر تميزا في شانغهاي، السبت، حيث يتطلع المشاركون إلى آفاق جديدة للاحتفال بواحد من تقاليد مهرجان "تشونغ يانغ" الصيني.

يذكر أن مهرجان "تشونغ يانغ" المعروف أيضا بـ"عيد المسنين" يُحتفل به في اليوم التاسع من الشهر القمري التاسع الذي حل هذا العام، السبت، وفي هذا العيد يتم الاحتفاء بكبار السن في الصين.

ومن عادات هذا المهرجان تشجيع الناس على تسلق المرتفعات لاسيما الجبال والمشي لمسافات طويلة، ولكن هذا الحدث الحضري الجديد قدم عرضا مختلفا للتحدي.

وفي الساعة 08:30 صباح السبت، تم تقسيم 800 متسلق دَرَج إلى مجموعات لقهر وصعود برج جينماو 88 طابقا، وهو ثالث أطول مبنى في بر الصين الرئيسي.

وكان معظم المنافسين يستعدون للركض وتسلق الدرج، ويمكن الاختيار ما بين تسلق الطوابق الـ88 كاملة، أو التبديل مع آخرين خلال السباق.

وجاء العداء تسنغ ون بو، في المركز الأول في فئة الرجال بعد أن تسلق 1,958 درجة من سلالم البرج في 10 دقائق و 30 ثانية.

وقال أندي، وهو من المتنافسين من ألمانيا "كان ذلك مكثفا جدا، ولم يكن هناك رياضات أخرى مثله".

وقال يانغ وى مينغ (60 عاما) وهو أكبر المتسابقين سنا "إن مهرجان تشونغ يانغ تقليد متوارث عند الشعب الصيني، وتسلق الارتفاعات جزء من هذا التقليد".