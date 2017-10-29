البث الحي
منوعات|تايلاند

شاهد: رماد جثمان ملك تايلاند يصل مثواه الأخير

29/10/2017

وصل رماد ملك تايلاند الراحل بوميبون أدولياديج إلى مثواه الأخير (الأحد) في اليوم الخامس والأخير من مراسم جنائزية مطولة حضرها مئات الألوف من المعزين في شوارع بانكوك.

وعلى صهوة أحد الجياد قادت الأميرة سيريفانافاري ناريراتانا مراسم اليوم الأخير من الجنازة الملكية إلى معبدي وات راجابوبيد ووات بوفورانيفيز حيث وضعت رفات جدها لإقامة مراسم دينية.

ووضعت في المعبد الأول رفات عدد من أعضاء العائلة المالكة في حين جرى ترسيم الملك بوميبون كراهب في المعبد الثاني.

والملك الراحل، وهو أطول ملوك العالم جلوسا على العرش عندما توفي في العام الماضي عن عمر 88 عاما، حكم تايلاند بعد فترة وجيزة من الحرب العالمية الثانية وشهد عهده انقلابات واحتجاجات وكوارث طبيعية.

وحضر مراسم الجنازة الملكية معزون متشحون بالسواد جاءوا من أنحاء تايلاند إلى العاصمة بانكوك حيث تم حرق جثمان الملك (الخميس) في محرقة ذهبية شيدت خصيصا لهذه المناسبة خارج القصر الملكي.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من منوعات

عالمة مصرية تحصل على أرفع وسام مدني بكندا

الدكتورة هدى المراغي (مواقع التواصل)

شركة يابانية تحول وجوه أشخاص حقيقيين إلى أقنعة

قناع على شكل صورة مؤسس الشركة اليابانية

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

انفجار نيزك في سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)