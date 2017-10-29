شاهد: اعتقال زوجين احتجزا قرود مهددة بالانقراض

ألقت الشرطة الصينية القبض على زوجين مؤخرا بسبب احتجازهما -بصورة غير مشروعة- لقردتين من فصيلة الماكاك المهددة بالانقراض، كحيوانات خاصة في شانغهاي.

وعثرت الشرطة على سيدة تحمل قردتي الماكاك النادرتين في شاحنة بينما كانت وزوجها يمران على حاجز تفتيش على طريق شانغهاي السريع الذى يربط شنيانغ وهايكو.

وقالت المرأة إن قردتي الماكاك كانتا ضمن حيواناتها الأليفة الخاصة، إلا أنها لم تستطع تقديم أي دليل.

وأجرت الشرطة على الفور تحقيقا شاملا داخل سيارتهما ثم أرسلتهما إلى غرفة الفحص الأمني ​​لمزيد من التحقيق.

وقال تشنغ لياو بينغ، وهو ضابط شرطة من نقطة التفتيش "سمعنا صرير من جسمها، كان الصوت من إحدى الماكاك، وقد اختبأت ماكاك أخرى في سترة".

وقال المشتبه به الذى يدعى تشاو، زوج المرأة، إنهما سافرا الى منطقة شيشان ذات المناظر الخلابة في مقاطعة سونغ جيانغ في أغسطس الماضي وعثروا على العديد من الماكاك في المناطق الجبلية، واستطاعا محاصرة قردتي الماكاك باستخدام الغذاء.

وقال تشاو "كانوا في الأشجار ومددوا أذرعهما إلينا، ثم استولينا عليهما وأخفيناهما وأخذناهما بعيدا".

وقال ضابط الشرطة "وفقا لأحكام القانون الجنائي لجمهورية الصين الشعبية، تم القبض على المشتبه فيهما من قبل مركز الشرطة لدينا لارتكابهما جريمة الصيد الجائر لأنواع حيوانات الحياة البرية المهددة بالانقراض".

والقضية ما زالت قيد التحقيق.