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منوعات|ألمانيا

43 % من النساء في ألمانيا تعرضن للتحرش الجنسي

28/10/2017

كشف استطلاع للرأي أن 43% من النساء في ألمانيا تعرضن للتحرش الجنسي مرة واحدة على الأقل، مقابل 12% من الرجال.

وحسب الاستطلاع، الذي أجري نهاية الشهر الجاري، اعترف 18% من الرجال بتصرفهم على نحو "قد يستدعي شعورا لدى الطرف الآخر بأنه تحرش به جنسيا"، بينما بلغت النسبة بين النساء اللاتي اعترفن بذلك 6%.

وشمل الاستطلاع، الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية، 2056 شخصا.

وتبين من خلال الاستطلاع أن 14% من حالات التحرش تحدث في الأماكن العامة، و10% تحدث في أماكن العمل و13% من الحالات تحدث في المحيط الخاص.

وأظهر استطلاع سابق في منتصف هذا الشهر، أن أكثر أنواع التحرش شيوعا هي الملامسة بنسبة 28%، تليها العبارات الإيحائية بنسبة 24%.

وأعلن البرلمان الأوربي مؤخرا إجراء مناقشات بشأن ظاهرة التحرش والاعتداءات الجنسية، وسط تقارير عن تحول البرلمان نفسه إلى "مرتع للمضايقات"، كما تحدث موظفون في البرلمانين البريطاني والسويدي عن الأمر نفسه.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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