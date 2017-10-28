كشف استطلاع للرأي أن 43% من النساء في ألمانيا تعرضن للتحرش الجنسي مرة واحدة على الأقل، مقابل 12% من الرجال.

وحسب الاستطلاع، الذي أجري نهاية الشهر الجاري، اعترف 18% من الرجال بتصرفهم على نحو "قد يستدعي شعورا لدى الطرف الآخر بأنه تحرش به جنسيا"، بينما بلغت النسبة بين النساء اللاتي اعترفن بذلك 6%.

وشمل الاستطلاع، الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية، 2056 شخصا.

وتبين من خلال الاستطلاع أن 14% من حالات التحرش تحدث في الأماكن العامة، و10% تحدث في أماكن العمل و13% من الحالات تحدث في المحيط الخاص.

وأظهر استطلاع سابق في منتصف هذا الشهر، أن أكثر أنواع التحرش شيوعا هي الملامسة بنسبة 28%، تليها العبارات الإيحائية بنسبة 24%.

وأعلن البرلمان الأوربي مؤخرا إجراء مناقشات بشأن ظاهرة التحرش والاعتداءات الجنسية، وسط تقارير عن تحول البرلمان نفسه إلى "مرتع للمضايقات"، كما تحدث موظفون في البرلمانين البريطاني والسويدي عن الأمر نفسه.