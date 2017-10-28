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مذيعة مصرية تقص شعرها على الهواء بسبب حادث "الواحات"

28/10/2017

قامت المذيعة المصرية "منال أغا" بقص شعرها على الهواء مباشرة في برنامجها على قناة "الحدث اليوم".

وطالبت المذيعة في ختام حلقة برنامجها يوم الخميس بـ"محاكمات وإعدامات فورية" لكل من شارك في "أعمال إرهابية". ثم قامت بعد ذلك بقص شعرها "مثل أية سيدة صعيدية تقص شعرها حتى تأخذ ثأرها" على حد قولها، وذلك تعليقا منها على "حادث الواحات" الذي قتل فيه 16 من رجال الشرطة.

وأثار مقطع الفيديو الذي نشرته قناة "الحدث اليوم" على موقع يوتيوب سخرية المعلقين، الذين أكدوا أن المذيعة لم تقم بقص شعرها الحقيقي، وإنما وضعت شعرا مستعارا وقامت بقصه مدعية أنه شعرها، كما أشاروا إلى اختلاف لون الجزء الذي قامت المذيعة بقصه عن لون شعرها الحقيقي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام
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