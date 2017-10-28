شاهد: الشرطة الأمريكية تطارد طفلا في العاشرة

تحول أحد الطرق السريعة قرب مدينة كليفلاند الأمريكية إلى حلبة لمطاردة مثيرة بين شرطة ولاية أوهايو وبين طفل في العاشرة من عمره.

وقالت شرطة المدينة إنها المرة الثانية خلال أسبوعين التي يقوم فيها الطفل بقيادة السيارة.

واتصل رجل بالشرطة وأبلغهم بوجود سيارة يقودها طفل تسير بسرعة كبيرة وتنحرف يمينا ويسارا بشكل خطر وسط السيارات التي تسير على الطريق، مشيرا إلى أن سيارة تقودها سيدة تلاحق الفتى.

وحاولت ثلاث سيارات شرطة اللحاق بالفتى الذي كان يقود السيارة بسرعة كبيرة وصلت في بعض الأوقات إلى 161 كيلومترا في الساعة وتمكن من الفرار من سيارات الشرطة، قبل أن تنضم سيارات ودراجات شرطة أخرى للمطاردة وتتمكن من محاصرة الطفل بعد وضع حواجز على الطريق.

وسيتم وضع الطفل تحت الملاحظة في دار لرعاية الأطفال قبل أخذ قرار بشأنه.

وقالت الشرطة إن الطفل سبق له سرقة سيارة والدته قبل أربعة أعوام وتم القبض عليه قبل تسليمه إلى والدته.