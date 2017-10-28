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رصد أول كويكب قادم من خارج النظام الشمسي

رصد أول كويكب قادم من خارج النظام الشمسي
رصد أول كويكب قادم من خارج النظام الشمسي
28/10/2017

قال علماء فضاء أمريكيون إنه تم رصد كويكب صغير أو مذنب ربما جاء من مكان آخر في المجرة من خارج النظام الشمسي.

وقال بول تشوداس مدير مركز دراسات الأهداف القريبة من الأرض التابع لإدارة الطيران والفضاء "ناسا" إن العلماء اعتقدوا منذ فترة طويلة بوجود مثل هذه الأجسام، وأنها "تتحرك بين النجوم وتمر أحيانا عبر نظامنا الشمسي، ولكن هذا هو أول كشف من هذا القبيل".

وتم اكتشاف هذا الجسم الغامض والذي يعرف حتى الآن فقط" باسم "إيه/2017 يو1″ في وقت سابق من شهر أكتوبر/ تشرين الأول من قبل باحث في جامعة هاواي باستخدام نظام تلسكوب متطور يمسح الكون باستمرار.

وبرز هذا الجسم، البالغ قطره 400 متر، أمام العلماء بسبب مداره، حيث عبر تحت مجرة خارج مدار عطارد مباشرة في سبتمبر/ أيلول الماضي قبل أن ينحرف بسبب الجاذبية الضخمة للشمس إلى منعطف حاد تحت النظام الشمسي.

وقال ديفيد فارنوشيا من ناسا "إنه يسير بسرعة كبيرة ويمكننا القول بثقة إن هذا الجسم في طريقه للخروج من النظام الشمسي وعدم العودة".

المصدر : رويترز
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