دراسة أمريكية تحدد الجين المسبب للاكتئاب والإدمان

قال باحثون أمريكيون إنهم توصلوا إلى الجين الذي يلعب دورًا في الإصابة بالاكتئاب وإدمان الكحول.

وتابع باحثون من جامعتي ييل وبنسلفانيا في الولايات المتحدة، 7822 شخصًا من الأمريكيين من أصل أوربي ومن أصل أفريقي.

وكان الهدف من الدراسة، بحسب العلماء، العثور على ما إذا كان هناك علاقة بين الشفرات الوراثية واضطرابات الاكتئاب والإدمان.

ودرس الباحثون الرموز الوراثية لـ 4653 من الأمريكيين الأفارقة، و3169 من الأمريكيين الأوربيين، لمعرفة ما إذا كانوا يختلفون من حيث إدمان الكحول والإصابة بالاكتئاب.

واكتشف العلماء جيناً لدى الأمريكيين الأفارقة يزيد من خطر الاكتئاب لديهم، ومن إدمانهم على الكحول.

وبعد تحليل جينات جميع المشاركين في البحث، وجد العلماء أن الجين يرتبط ارتباطاً وثيقاً بإدمان الكحول والاكتئاب.

ورصد فريق البحث تلفًا في هذا الجين لدى الأمريكيين الأفارقة الذين يعانون من هذه الاضطرابات، ولكن الأمر لم يكن كذلك لدى المشاركين من الأمريكيين الأوربيين.

ولا يعرف الباحثون حتى الآن ما السبب الذي يجعل الشفرة الجينية تتسبب بهذه الاضطرابات، ولماذا تؤثر فقط في الأمريكيين الأفارقة من دون الأوربيين.

وقال الباحثون إن اكتشاف ارتباط هذا الجين بإدمان الكحول والاكتئاب أيضًا هو خطوة إيجابية نحو العلاج من هذه الاضطرابات.

وقال الباحثون إن الإدمان على الكحول والأدوية مثل أدوية الاكتئاب يحدثان غالبًا بسبب عوامل الخطر الجينية المشتركة.

وربطت دراسات سابقة هذا الجين بالإصابة بأمراض مثل انفصام الشخصية والزهايمر والصرع.

وكشفت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 4% من سكان العالم يعانون الاكتئاب، وأن 80% من حالات الاكتئاب والأمراض العقلية تقع في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وأوضحت المنظمة، أن 322 مليون شخص عانوا من اضطرابات مرتبطة بالاكتئاب في 2015 بزيادة 18.4% في 10 سنوات.