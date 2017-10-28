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بحارة بريطانيون يتعاطون المخدرات داخل غواصة نووية

الغواصة فيجيلانت، واحدة من بين أربع غواصات بريطانية يمكنها حمل صواريخ "ترايدنت" النووية
الغواصة فيجيلانت، واحدة من بين أربع غواصات بريطانية يمكنها حمل صواريخ "ترايدنت" النووية
28/10/2017

فصلت البحرية البريطانية تسعة من عناصرها بسبب تعاطيهم المخدرات داخل غواصة نووية.

وذكرت صحف بريطانية أن الفحوصات الإلزامية للكشف عن المخدرات بين أفراد الخدمة العسكرية، كشفت عن تعاطي تسعة من عناصر البحرية، لم يتم ذكر رتبهم، داخل الغواصة النووية "إتش إم إس فيجيلانت".

وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن المخدر الذي أثبتت الفحوصات تعاطيه من قبل البحارة هو "الكوكايين"، من دون تأكيد رسمي من جانب السلطات.

والغواصة فيجيلانت، واحدة من بين أربع غواصات بريطانية يمكنها حمل صواريخ "ترايدنت" النووية.

يأتي ذلك بعد شهر من جدل أثير حول الغواصة نفسها، على خلفية أنباء عن إقامة علاقات بين نساء ورجال من أفراد الطاقم داخل الغواصة.

وقالت صحيفة "ديلى ميرور" إن وزارة الدفاع البريطانية تحقق في "علاقة غير ملائمة" بين أفراد من الطاقم، وأن قائد الغواصة أعفي من مهامه بانتظار نتيجة تحقيق أجري في ذلك الأمر.

ونقلت صحف بريطانية عن متحدث باسم البحرية الملكية آنذاك قوله" نؤكد أن هناك تحقيقا جاريا، ولكن من غير المناسب التعليق في هذه المرحلة. أي ادعاءات بارتكاب مخالفات تؤخذ على محمل الجد وسيتم التعامل معها بشكل ملائم".

وفي العام 2014، أعفيت قائدة لسفينة حربية من خدمتها، للمرة الأولى في تاريخ البحرية الملكية، وسط ادعاءات بأنها كانت على علاقة مع أحد زملائها على متن السفينة، حسب صحيفة غارديان".

المصدر : الأناضول
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