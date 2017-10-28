الحكم على إيطالي بالسجن 24 عاما لنقله فيروس الإيدز لعشرات السيدات

قضت محكمة إيطالية بسجن رجل إيطالي 24 عاما لإصابته أكثر من 30 امرأة بفيروس نقص المناعة "الإيدز" بعد ممارسة الجنس معهن من دون أي إجراءات وقائية على الرغم من علمه بإصابته بالفيروس.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن المتهم، ويدعى فالانتينو تالوتو، تمكن من إغواء عشرات السيدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمدة عشر سنوات قبل إلقاء القبض عليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

وقالت الشرطة إن تالوتو، وهو محاسب يبلغ من العمر 33 عاما، أقام علاقات مع ما لا يقل عن 53 امرأة خلال تلك الفترة ونقل الفيروس إلى 32 امرأة منهن.

وانتقل الفيروس بالتالي إلى الشركاء الذكور لثلاث سيدات ولطفل عمره ثمانية أشهر لامرأة رابعة.

وأبدى تالوتو ندمه على ما حدث، ولكنه قال إنه لم يكن يدرك عواقب تصرفاته.

ولم تكتشف نساء كثيرات إصابتهن بالفيروس إلا بعد علمهن بالقبض على تالوتو وإجرائهن اختبارات.