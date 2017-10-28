اختبار يشخص حالات الحساسية في 8 دقائق

وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على اختبار جديد يتيح التشخيص السريع لحالات الحساسية باستخدام قطرة دم واحدة، وفي 8 دقائق فقط.

الاختبار طورته شركة "أيبايونيك" السويسرية التابعة للمعهد الاتحادي السويسري للتقنية في لوزان، واستغرق تطويره 5 سنوات.

وأوضحت الشركة في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أن الاختبار يتطلب كبسولات تستعمل لمرة واحدة، توضع في جهاز اختبار محمول يستطيع حاليا اكتشاف مسببات الحساسية الشائعة الأربعة، وهي: الكلاب، والقطط، وغبار طلع الأشجار، والعشب.

وأضافت أن قطرة الدم توضع في جهاز الاختبار على طبق يشبه القرص المضغوط بعد خلطه مع كاشف كيميائي، وتظهر النتائج الأولية على شاشة عالية الدقة خلال 5 دقائق، وتحدد نوع الحساسية خلال 8 دقائق من إجراء الاختبار.

ووفقا للشركة، فإن الاختبار الذي يطلق عليه اسم "أيبايوسكوب" يعد أسرع اختبار حساسية في العالم، إذ بات بالإمكان اكتشاف مسببات الحساسية الأربعة الأكثر شيوعا دون الاستعانة بالاختبارات التقليدية، بالإضافة إلى سهولة إجراء الاختبار، وسرعة ظهور النتائج.

وقال نيكولاس دوراند، المدير التنفيذي لشركة أيبايونيك: "يعاني نحو 25 مليون شخص بالغ في الولايات المتحدة الأمريكية التهاب الأنف التحسسي، ومازال الرقم في ازدياد".

وأضاف أن تسجيل الاختبار لدى هيئة الغذاء والدواء الأمريكية خطوة تنظيمية مهمة، تمهد لتسويق هذه التقنية الثورية وطرحها الممنهج في السوق.

وتوقع دوراند أن يدخل اختبار أيبايوسكوب السوق الأمريكية عام 2018، لكنه حصل على تصريح بدخول السوق الأوروبية قبل ذلك.

ووفقا للأكاديمية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة، فقد ازدادت أمراض الحساسية العامة خلال 50 عاما المنصرمة، نتيجة ازدياد الحالات بين أطفال المدارس بنسبة 40 – 50 %.

وأشارت جمعية الربو والحساسية في أمريكا، إلى أن حالات الحساسية إن كانت حساسية أنفية أو حساسية ضد الأطعمة، تحتل المركز السادس في أسباب الوفيات الناجمة عن الأمراض المزمنة في الولايات المتحدة.

وقد يسهل التشخيص السريع لحالات الحساسية علاجها ويقلل تكلفتها، بالإضافة إلى إنقاذ الأرواح عبر الاكتشاف المبكر لمسببات الحساسية قبل فوات الأوان.