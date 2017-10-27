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منوعات|اليابان

طالبة يابانية تقاضي حكومتها لإجبارها على صبغ شعرها

27/10/2017

ذكرت وسائل إعلام محلية (الجمعة) أن طالبة يابانية بالمرحلة الثانوية رفعت دعوى على حكومة أوساكا بعد أن أجبرتها مدرستها الحكومية مرارا على صبغ شعرها البني باللون الأسود.

ونقلت وسائل الإعلام عن الفتاة التي تبلغ من العمر 18 عاما قولها في الدعوى التي قدمتها لمحكمة منطقة أوساكا إن والدتها أبلغت مدرسة كايفوكان في مدينة هابيكينو عند تسجيل اسم ابنتها بأن لون شعرها الطبيعي بني، إذ إن المدرسة تحظر تلوين الشعر.

وقالت وكالة كيودو للأنباء نقلا عن الدعوى القضائية إن المعلمين أمروا الطالبة بصبغ شعرها بالأسود كما أخبروها مرارا بأن الصبغة ليست متقنة وأجبروها "إما على صبغ الشعر بالأسود أو ترك المدرسة".

وذكرت وسائل الإعلام أن الفتاة لم تذهب إلى المدرسة منذ سبتمبر أيلول 2016 وعانت ألما وتهيجا في الجلد بسبب الصبغة وتطالب الآن بتعويض عن الضرر قيمته نحو 2.2 مليون ين (19300 دولار).

وأضافت أن حكومة منطقة أوساكا ستطلب من المحكمة رفض الدعوى.

وتفرض مدارس كثيرة في اليابان قواعد صارمة بشأن لون الشعر والحلي ومساحيق التجميل والالتزام بالزي الموحد بما في ذلك طول التنورات.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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