شاهد: البحرية الأمريكية تنقذ امرأتين ضلتا الطريق في المحيط 5 أشهر

قالت البحرية الأمريكية إنها أنقذت أمريكيتين ظلتا عالقتين على قاربهما في المحيط الهادئ لمدة خمسة أشهر.

وقالت البحرية في بيان الخميس إن القطعة البرمائية أشلاند، التابعة للبحرية الأمريكية، أنقذت البحارتين جينيفر أبل وتاشا فلويابا (الأربعاء) وكلبيهما في المحيط الهادئ، بعدما جرفت المياه قاربهما طوال خمسة أشهر.

وقالت أبل إنهما استطاعا البقاء طوال هذه الفترة في المياه لأنهما كان لديهما مخزون من الطعام يكفي عاما كاملا، في شكل معلبات وأطعمة جافة، مثل الشوفان والمكرونة، إضافة إلى جهاز لتحلية المياه على متن القارب.

وقالت السيدتان إنهما غادرتا مدينة هونولولو بولاية هاواي الأمريكية في الربيع بهدف التوجه إلى جزيرة تاهيتي بالمحيط الهادئ، لكنهما واجها مشكلة في محرك القارب في 30 مايو/أيار بسبب الطقس السيء.

ورغم أنهما كانتا تطلقان نداءات استغاثة يوميا فإنهما لم يكونوا قريبتين من أي قطعة بحرية تستطيع استقبال نداءاتهما، حسبما أفاد بيان البحرية الأمريكية.

وقال البيان إن سفينة صيد تايوانية استطاعت تحديد موقعهما في 24 أكتوبر/تشرين أول على بعد 1448 كيلومترا جنوب شرق اليابان، قبل أن يتمكن طاقم البحرية الأمريكية على السفينة أشلاند الخميس.