انخفاض وفيات الحصبة إلى 90 ألفا على مستوى العالم

قالت منظمة الصحة العالمية وهيئات دولية أخرى، يوم الخميس، إن العدد السنوي للوفيات بسبب مرض الحصبة على مستوى العالم انخفض إلى دون المئة ألف للمرة الأولى العام الماضي وبلغ 90 ألفا.

وأفاد تقرير لمبادرة الحصبة والحصبة الألمانية بانخفاض عدد الوفيات بنسبة 84 % في 16 عاما إلى 90 ألف حالة وفاة في عام 2016 من أكثر من 550 ألفا في عام 2000. وذكرت المبادرة إن السبب الرئيسي وراء الانخفاض هو حصول مزيد من الأطفال على التطعيمات.

لكن التقرير حذر من أن العالم لا يزال بعيدا عن القضاء على الحصبة تماما. وذكر أن تغطية الجرعة الأولى من الجرعتين اللازمتين من التطعيم ضد الحصبة متوقفة عند 85 % منذ عام 2009 وهو أقل من النسبة المطلوبة البالغة 95 %. وبلغت تغطية الجرعة الثانية 64 % فقط في 2016.

وقال جان ماري أوكو-بيلي مدير قسم التحصين بمنظمة الصحة العالمية "علينا العمل جاهدين للوصول بعدد حالات الحصبة إلى صفر.

"القضاء على الحصبة يمكن تحقيقه فقط إذا وصل التطعيم ضد الحصبةلكل طفل في كل مكان".

ومبادرة الحصبة والحصبة الألمانية هي شراكة بين الصليب الأحمر الأمريكي والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومؤسسة الأمم المتحدة وصندوق الطفولة التابع لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ومنظمة الصحة العالمية.

وقال تقرير المبادرة إنه منذ عام 2000 تم توفير حوالي 5.5 مليار جرعة من التطعيم ضد الحصبة لأطفال من خلال خدمات تحصين منتظمة وحملات تطعيم جماعي.

لكنه أضاف أنه لا يزال هناك حوالي 20.8 مليون طفل لا يحصلون على الجرعة الأولى من التطعيم ضد المرض.

ويعيش أكثر من نصف الأطفال الذين لا يتلقون التطعيمات في ست دول هي نيجيريا والهند وباكستان وإندونيسيا وإثيوبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.