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"النور" أول موقع عربي يحصل على حق بث "قيامة أرطغرل"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
27/10/2017

تم توقيع، اتفاقية شراكة بين موقع (النور) العربي وهيئة الإذاعة والتلفزيون التركية، حصل بموجبها على حقوق بث مسلسل قيامة أرطغرل وعدد من مسلسلات الدراما التركية التي تنتجها الهيئة.

ونشرت الهيئة على موقعها الإلكتروني، الخميس، أنه بموجب الاتفاقية يمنح موقع النور حقوق الترجمة (من التركية إلى العربية) لعدة مسلسلات تنتجها هيئة الإذاعة والتلفزيون، وبثها عبر نوافذه.

 وبتلك الاتفاقية، يعد موقع النور، وفق ذات المصدر، أول موقع عربي يملك حقوق بث وترجمة عدة مسلسلات تركية، بالتزامن مع بثها في تركيا.

وموقع النور، هو موقع عربي معروف بترجمته للمسلسلات التركية إلى اللغة العربية عبر الإنترنت، ولقي شهرة واسعة بعد مسلسل قيامه أرطغرل، ونقلت الهيئة عن مسؤولين في النور أن الاتفاقية مع التلفزيون التركي، شملت حقوق بث وترجمة مسلسلات قيامة أرطغرل وفيلينتا  والسلطان عبد الحميد بالإضافة إلى معركة كوت العمارة  الذي سيبث قريبا على الشبكة.

وتتيح الاتفاقية حصول الموقع على الحلقات قبل بثها على التلفزيون التركي بيوم، تتم فيه ترجمة الحلقة وبثها بشكل متزامن مع موعد البث التركي للمسلسل.

وتأتي أهمية هذه الاتفاقية في ظل حاجة العالم العربي لمتابعة المسلسلات التركية المميزة بشكل سريع، وستكون هناك اشتراكات رمزية لمشاهدة المسلسلات بالموقع، عبر عدة خيارات مناسبة للمتابعين، بحسب المسؤولين.

ويواصل مسلسل قيامة أرطغرل  التاريخي التركي جذب أنظار واهتمام المشاهد العربي، مع بدء عرض الموسم الرابع منه، حيث يتابعه الملايين بالمنطقة مترجما أو مدبلجا عبر شاشات التلفزيون أو مواقع الفيديو، لينافس بذلك النسخة التركية منه.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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