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منوعات|سوريا

شاهد: نمران يفران من الموت في حلب لحياة جديدة بهولندا

26/10/2017

انتقل اثنان من النمور الآسيوية من حديقة حيوان مهملة بالقرب من مدينة حلب السورية التي مزقتها الحرب، إلى منشأة رعاية كبيرة في هولندا، الاثنين، ما يتيح لهما الحصول على حياة جديدة.

وقادت جهود الإنقاذ منظمة رعاية الحيوان الدولية "فور باوس" التي قامت بنقل النمرين "سلطان وسيدة"، إلى مركز فيليدا للحيوانات في مدينة نييبيركوب، وهي منشأة تابعة لـ"فور باوس".

وستعمل المنظمة على اختبار ورصد النمرين لمساعدتهما على التغلب على صدمتهما بعد تعرضهما لحالة ضعف كبير في سوريا.

وأنقذ النمران من حديقة الحيوان في "ماجيك وورلد"، وهي متنزه مهجور يقع على بعد حوالي 15 كيلومترا (9.3 ميلا) غربي حلب، عبر الحدود السورية التركية، إلى مركز إنقاذ للحياة البرية في تركيا ثم إلى الأردن، وأخيرا نقلا إلى هولندا.

وأصدرت "فور باوس" بياناً إعلاميا تحدثت فيه باستفاضة عن مهمة الإنقاذ الطويلة التي استمرت شهرين تقريبا.

واشتملت مهمة الإنقاذ على تعاون مع وكالات الأمن الدولية، مثل وزارة الغابات التركية وشؤون المياه والمتطوعين الأتراك.

وأضافت المنظمة أنها أنقذت 13 حيوانا من سوريا حتى الآن.

المصدر : رويترز
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