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شاهد: متزلجان يرصدان حيا في كاليفورنيا قبل وبعد الحرائق

26/10/2017

وثق شقيقان في كاليفورنيا مقاطع فيديو لمنطقة "كوفي بارك" قبل وبعد الحرائق التي دمرت حي سانتا روزا في 8 أكتوبر/تشرين الأول.

والتقط الأخوان جونبي وجايبي بينكامينو، المقاطع المصورة، خلال جولات تزلج في شوارع المنطقة، حيث ظهر أحدهما في المقاطع يتزلج في الطرقات بينما يقوم الآخر بمهمة التوثيق وتصوير اللقطات.

وكان الشقيقان الأمريكيان يقضيان فترة ما بعد الظهر في التزلج بالحي الذي التهمته الحرائق لاحقا، إذ كانا يحضران طعام الشواء في منزل جدتهما يوم 7 أكتوبر، أي قبل يوم واحد من اندلاع النيران.

وبعد يومين عادا إلى التزلج على نفس المنطقة لتوثيق الدمار الذي خلفه حريق طوبس، وهو أحد الحرائق الشرسة في شمال كاليفورنيا، إذ دمر حوالي 27 ألف فدان (42 ميل مربع) في مقاطعتي نابا وسونوما.

وكتب بينكامينو معلقًا على الفيديو الذي نشره بموقع يوتيوب، أن جدته وعمته فقدتا منزلهما بسبب الحرائق، ولم يكن لديهما الوقت لإنقاذ أي من الأشياء الثمينة، ما أدى به لبدء حملة Go Fund Me لجمع الأموال لمساعدة عائلته.

المصدر : رويترز
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