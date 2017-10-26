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منوعات|الهند

شاهد: فتاة هندية بلا أطراف تلهم العالم باقتحامها مجال الكمبيوتر

26/10/2017

أصبحت فتاة بلا أطراف، تبلغ من العمر 20 عاما، مصدر إلهام لكثيرين في ولاية تشهاتيسغاره بوسط الهند، بعد أن تم تعيينها كمشغل كمبيوتر في مكتب حكومي.

ولدت خوشبو، مع اضطراب نادر يعرف بمتلازمة تيترا-أميليا أو متلازمة فقدان الأطراف الرباعية، وهو تشوه خلقي نادر يميزه الغياب الكلي للأطراف الأربعة مع تشوهات أخرى في أماكن مختلفة من الجسم.

وعادة المصابون بتلك المتلازمة يولدون ميتين أو يموتون بعد الولادة بفترة قصيرة، لكن خوشبو تعتبر من الحالات الاستثنائية التي كتبت لها الحياة لتلهم العالم بنجاحها رغم إعاقتها الصعبة، فأكملت تعليمها مثلها مثل أي طفل آخر وتدرجت فيه حتى تخصصت في مجال الكمبيوتر.

ولم يكن عدم وجود الأطراف هو العقبة الوحيدة أمامها، فالفقر ووفاة الأب بعد ولادتها أيضًا وضعت مشاكل كثيرة على عاتق خوشبو وعائلتها، فقد عملت أمها الأمية داماتي كمساعدة منزل في العديد من البيوت حتى تحصل خوشبو وشقيقتيها، على التعليم.

وقالت داماتي، التي تحمل خوشبو كل يوم إلى مكتبها في قسم الغابات "أريد أن تحصل ابنتي على وظيفة دائمة تساعدها إذا أصبحت غير موجودة"، وتلك كانت رغبة خوشبو أيضًا حتى ترد الجميل لأمها وتحسن من معيشة أسرتها بشكل أفضل.

وأصبحت خوشبو الآن رغم إعاقتها، العائل الوحيد في عائلتها، وتقوم الفتاة الملهمة بكتابة وإدخال بيانات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) على جهاز الكمبيوتر وتقدم التقرير لرئيسها الذي يعترف لها بالكفاءة.

المصدر : رويترز
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