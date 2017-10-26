شاهد: حريق هائل يدمر حيا للفقراء في مومباي ويشرد الآلاف

قال مسؤولو الإطفاء في مدينة مومباي، العاصمة المالية للهند، إنهم تمكنوا من السيطرة على حريق هائل اندلع في حي للفقراء في المدينة.

وقال شهود عيان إن الحريق نجم عن ماس كهربائي في عدد من الأكواخ أثناء عمليات إزالة مخالفات بمنطقة باندرا إيست، وخرج عن السيطرة بسبب انفجار العديد من أسطوانات الغاز.

وانتشر الحريق سريعا ليصل إلى جسر للمشاة يمتد فوق واحدة من أكثر محطات القطارات ازدحاما في المدينة، وهي محطة باندرا.

وقال مسؤول الإطفاء في المدينة "بي إس راهانغديل" إن عمال مكافحة الحرائق تمكنوا من محاصرة النيران، بينما تتواصل عمليات الإنقاذ، مشيرا إلى أنه لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن سقوط أي ضحايا.