شاهد: ببغاء يتلو القرآن ويحفظ الأذكار

أصبح ببغاء من نوع كاسكو حديث مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، بعد انتشار مقاطع فيديو له وهو يتلو ويجوّد 3 سور من القرآن الكريم بالإضافة لبعض الأدعية والأذكار.

ويقضي الببغاء رمادي اللون الذي يحمل اسم "مدلل" أيامه في تعلم كيفية قراءة وحفظ وترتيل سور القرآن الكريم بمساعدة مالكه حسين السوالمة في مختبر أسنان صغير خارج العاصمة عمَّان.

والسوالمة، الذي يعمل فني أسنان، عاشق للطيور على مدى حياته، وقد امتلك عدة أنواع منها على مر السنين.

وقام السوالمة بتربية "مدلل" منذ نحو 6 سنوات، ودربه على قراءة القرآن الكريم حتى استطاع حفظ 3 سور كاملة وتلاوتها بطلاقة وهي سور "المسد والكوثر والإخلاص"، بالإضافة إلى عدد من الأذكار ونطق الشهادتين والصلاة على النبي وغيرها من العبارات الدينية.

وعبر السوالمة عن حبه الشديد للببغاء ذي الموهبة النادرة، معتبرا إياه أحد أفراد العائلة، وقال: "أن تسمع طفلا يتلو سورا قصيرة من القرآن وأدعية بسيطة فهذا أمر عادي وطبيعي، لكن أن تسمعه من أحد الطيور بهذا الوضوح فهذا أقرب للمعجزة".