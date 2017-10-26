دراسة: تزايد عدد مليارديرات العالم وتزايد ثرواتهم

أظهرت دراسة حديثة تزايد عدد مليارديرات العالم وتزايد حجم ثرواتهم.

وحسب الدراسة التي أعدتها شركة "بي دبليو سي" للإشراف الاقتصادي والخدمات الاستشارية بالتعاون مع بنك "يو بي إس" السويسري فإن ثروة أغنى أغنياء العالم ارتفعت بنسبة 17% وحققت رقما قياسيا مدفوعة بارتفاع أسعار المواد الخام والعقارات.

ووصل حجم ثروة أغنياء العالم إجمالا إلى 6 تريليونات دولار. وارتفع عدد مليارديرات العالم بنسبة 10% ليصبح 1542 مليارديرا. وكانت أكثر الزيادات في أعداد المليارديرات في الصين.

وقال معدو الدراسة إنه ولأول مرة فإن عدد المليارديرات في قارة آسيا (637 مليارديرا) أصبح أكثر منه في الولايات المتحدة (563).

وقال ماركوس هامر، أحد الشركاء لدى شركة "بي دبليو سي" في ألمانيا، إنه إذا استمر هذا التطور فإن آسيا ربما تتفوق خلال أربع سنوات على الولايات المتحدة في حجم الثروة الإجمالي.

وحسب الدراسة فإن هناك بين أغنى أغنياء العالم تزايدا في نسبة المليارديرات الذين صنعوا أنفسهم بأنفسهم إذ لم تكن نسبة هؤلاء الأثرياء الذين كونوا ثروتهم بأنفسهم تتجاوز 45% من مليارديرات العالم عام 1995 في حين ارتفعت هذه النسبة وفقا للدراسة إلى 70%. ويمتلك مليارديرات العالم شركات أو يساهمون فيها.

وتشغل هذه الشركات وفقا للدراسة 27.7 مليون شخص على مستوى العالم. وأخذ معدو الدراسة في الاعتبار أيضا الثروة الإجمالية لهؤلاء الأثرياء بما في ذلك عقارات ومشروعات فنية.