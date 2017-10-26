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منوعات|الولايات المتحدة

جورج بوش الأب يعتذر عن لمس ممثلة

الممثلة هيذر ليند
الممثلة هيذر ليند
26/10/2017

اعتذر الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب مجددا في وقت متأخر الأربعاء عقب ادعاء بأنه لمس ممثلة بشكل غير لائق بينما كان يلتقط صورة معها.

وقال بيان صادر عن مكتبه إنه "في الثالثة والتسعين من عمره، الرئيس بوش ملازم لكرسي متحرك منذ خمس سنوات تقريبا، لذا يقع ذراعه على الجزء السفلي من الناس الذين يلتقط صورا معهم".

وأضاف البيان: "البعض يرى ذلك على أنه شيء بريء، بينما يعتبره البعض أمرا غير مناسب، لكن الرئيس بوش يعتذر بصدق إلى أي شخص ضايقه".

وكانت الممثلة هيذر ليند قالت إن بوش "لمسني من الخلف من مقعده المتحرك بينما كانت زوجته باربرا بوش بجواره".

وأضافت أن بوش قصّ عليها "نكتة قذرة" قبل أربعة أعوام.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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