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محكمة فرنسية تأمر بإزالة صليب من تمثال للبابا يوحنا بولس الثاني

محكمة فرنسية تأمر بإزالة صليب من تمثال للبابا يوحنا بولس الثاني
محكمة فرنسية تأمر بإزالة صليب من تمثال للبابا يوحنا بولس الثاني
25/10/2017

أمرت المحكمة الإدارية العليا في فرنسا سلطات بلدة في مقاطعة بريتاني بإزالة صليب من تمثال لبابا الفاتيكان الراحل يوحنا بولس الثاني مقام في ساحة عامة.

وقالت المحكمة إن تمثال البابا، الذي أقيم عام 2006 ويبلغ طوله 7.5 أمتار، يمكن أن يبقى في مكانه ولكن يتعين إزالة صليب تم رفعه على قوس أعلى التمثال وذلك وفقا لقانون فرنسا بشأن العلمانية.

وأشارت المحكمة إلى أن القوس نفسه ليس رمزا دينيا، ويمكن أن يبقى في مكانه.

ويحظر قانون فرنسا بشأن الفصل بين الكنيسة والدولة، والذي يرجع تاريخه إلى عام 1905، وضع علامات أو شعارات دينية في الأماكن العامة. وهناك استثناءات لأماكن العبادة والجبانات والمتاحف.

وترأس البابا يوحنا بولس الثاني، وهو بولندي الأصل، الكنيسة الكاثوليكية خلال الفترة من عام 1978 حتى وفاته في عام 2005. وتعد مقاطعة بريتاني في شمال فرنسا معقلا تقليديا للكنيسة الكاثوليكية.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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