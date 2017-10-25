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منوعات|الهند

شاهد: هندوس يقدسون "الأحذية" في مهرجان ديني بالهند

25/10/2017

احتفل آلاف الهندوس في ولاية كارناتاكا جنوبي الهند بمهرجان فريد من نوعه تضمن إظهار مشاعر الاحترام والتقديس للأحذية والشباشب، التي قدموا الكثير منها لإلهة هندوسية.

واحتشد آلاف الهندوس حول معبد الإلهة الهندوسية لاكاما بمقاطعة كالابوراجي في ولاية كارناتاكا جنوبي البلاد احتفالا بمهرجان "تشابال جاترا" حيث قاموا بتعليق ما يسمى "تشابال" (الشباشب) في شجرة خارج المعبد يبلغ عمرها 600 عام.

ويجري الاحتفال بهذا المهرجان، الذي يستمر يومين، في المقاطعة سنويا، ويعرف في الهند بمهرجان الأحذية.

وقال أحد المتدينين الهندوس ويدعى ميليند إن الناس يأتون إلى المعبد كي يقدموا الصلوات، إذ يعتقدون أن الإلهة لاكاما تخرج من المعبد وتمشي في القرية وهي تلبس "الشباشب" التي قدمها المتدينون، كي تقوم بتخليصهم من الشرور والمشكلات في حياتهم.

وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذه المهرجانات ليست غريبة في الهند؛ ففي ولاية راجاستان شمال غرب البلاد، يقدم متدينون مشروبات كحولية لإحدى الآلهة في المعبد.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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