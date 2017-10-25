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شاهد: مغامر بريطاني يطير باستخدام البالونات

25/10/2017

طار مغامر بريطاني لمسافة 24 كيلومترا فوق صحاري جنوب أفريقيا باستخدام بالونات ضخمة تم ملؤها بالغاز.

وقطع المغامر توم مورجان المسافة خلال ساعتين، ووصل خلال رحلته إلى ارتفاع 2530 مترا.

وجلس مورجان خلال الرحلة على كرسي رحلات تم ربطه بعدد كبير من بالونات الاحتفالات الضخمة التي تم ملؤها بغاز الهيليوم.

واضطر مورجان إلى تفريغ البالونات من الغاز بعد إبلاغه بقرب رياح قوية.

وقال مورجان إن الرحلة كانت "هادئة ومرعبة على حد سواء"، مشيرا إلى أن هذه التجربة زادته إصرارا على تنظيم سباق جوي تحت اسم "أكثر سباقات العالم الجوية سخافة".

المصدر : أسوشيتد برس
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