شاهد: "التوكتوك السوري" يبدأ في الانتشار في شوارع القاهرة

بدأت شوارع القاهرة تشهد انتشار ما يعرف باسم "التوكتوك السوري"، وهو سيارة صغيرة تعمل بالكهرباء.

وقال شاب سوري يدعى علي عبد الحميد إن أحد شركائه يمتلك حصة في مصنع للتوكتوك يعمل بالكهرباء في الصين، وإنه بدأ في تشغيله في مصر.

وقال عبد الحميد إن التوكتوك السوري يمتاز بكونه يعمل بالكهرباء بشكل كامل، وهو ما يجعله سيارة صديقة للبيئة، حيث لا ينتج عنه أي عوادم أو صوت مرتفع.

كما يمتاز التوكتوك بامتلاك خصائص لا تتوفر لمثيله الذي يعمل بالبنزين، حيث يتضمن جهاز تكييف وكاميرا خلفية.

وقال عبد الحميد إنه يسعى إلى نشر التوكتوك السوري بين ذوي الاحتياجات الخاصة، كما أوضح أنه سيعمل بعدّاد، وسيتضمن تسعيرة عادلة بالنسبة للركاب.