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منوعات|الولايات المتحدة

شاهد: إنقاذ 3 أمريكيين وكلبيْن تقطعت بهم السبل في بحيرة

25/10/2017

أنقذ حرس السواحل الأمريكي ثلاثة أشخاص وكلبين تقطعت بهم السبل في المياه المتقلبة ببحيرة ميشيغين بالقرب من ميناء ويلميت بولاية إلينوى، الأحد.

وأظهر مقطع فيديو مشترك التقطه خفر السواحل الأمريكي وأحد ركاب المركب الشراعي الذي سلم كلبا إلى رجال الإنقاذ في بحيرة ميشيغين.

وقد دُمرت المراكب الشراعية وتقطعت بها السبل داخل المياه ولم يتمكن ركابها من العودة إلى الميناء بسبب الرياح القوية.

ووفقا لخفر السواحل الأمريكي، كانت الرياح تهب عند 38 إلى 58 كيلومترا في الساعة (24 إلى 33 ميلا في الساعة) وكانت الأمواج مرتفعة إلى 2.1 متر (سبعة أقدام).

المصدر : رويترز
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