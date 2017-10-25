شاهد: إنقاذ 3 أمريكيين وكلبيْن تقطعت بهم السبل في بحيرة

أنقذ حرس السواحل الأمريكي ثلاثة أشخاص وكلبين تقطعت بهم السبل في المياه المتقلبة ببحيرة ميشيغين بالقرب من ميناء ويلميت بولاية إلينوى، الأحد.

وأظهر مقطع فيديو مشترك التقطه خفر السواحل الأمريكي وأحد ركاب المركب الشراعي الذي سلم كلبا إلى رجال الإنقاذ في بحيرة ميشيغين.

وقد دُمرت المراكب الشراعية وتقطعت بها السبل داخل المياه ولم يتمكن ركابها من العودة إلى الميناء بسبب الرياح القوية.

ووفقا لخفر السواحل الأمريكي، كانت الرياح تهب عند 38 إلى 58 كيلومترا في الساعة (24 إلى 33 ميلا في الساعة) وكانت الأمواج مرتفعة إلى 2.1 متر (سبعة أقدام).