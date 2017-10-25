شاهد: أحدث تقنيات صناعة السيارات اليابانية

استعرضت شركات صناعة السيارات اليابانية أحدث تقنياتها وتكنولوجياتها الكهربائية (إي في) والذكاء الاصطناعي (إيه آي) لسيارات المستقبل في معرض طوكيو للسيارات لهذا العام 2017، الأربعاء.

وأصدرت شركة تويوتا للسيارات الرائدة في اليابان مفهوم أو فكرة تكنولوجيا الـ"آي" و "آي ريد" المستقبلية التي تقول الشركة أنها يمكن أن تقيس ظروف السائق من خلال تحليل تعبيرات الوجه ولغة الجسد ونبرة الصوت باستخدام تقنية "التعلم العميق"، والسيارة قادرة على الحكم على ما إذا كان السائق قادرا على السيطرة أن يمكنها التدخل ومساعدته، حسبما ذكر ماكوتو أوكابي، المدير العام لمشروع إي في تويوتا.

كما كشفت شركة هوندا النقاب عن نموذجين جديدين لسيارة كهربائية مدنية، وأخرى رياضية، وقال الرئيس التنفيذي للشركة، تاكاهيرو هاشيغو، إن الشركة ستبدأ بيع نماذج السيارات الكهربائية المدنية المدمجة في اليابان في عام 2020 بعد إطلاقها في أوربا.

ومع ذلك، يتعين على شركة هوندا أن تزيل العقبات المتعلقة بالتكلفة بالنسبة للمركبات الكهربائية المدمجة وأن تدرس طرقا أفضل لإنتاجها، حيث إن السيارات الكهربائية تكلف أكثر من السيارات التقليدية بسبب ارتفاع تكلفة البطاريات.

من جهتها تخطط شركة مازدا لإعطاء ميزة جديدة لمحرك البنزين من خلال عرض محرك سكاي أكتيف إكس.

وقالت مازدا إن التكنولوجيا الجديدة توفر ما يصل إلى 30% من كفاءة استهلاك الوقود مقارنة بمحركها السابق سكاي أكتيف جي، الذى يعد بالفعل أحد أكثر محركات البنزين كفاءة في استهلاك الوقود في السوق.

ويُعرض أكثر من 36 شركة لصناعة السيارات و100 مصنع لصناعة السيارات منتجاتهم في معرض طوكيو للسيارات الـ45 والذى يفتح للجمهور اعتبارًا من 28 أكتوبر/تشرين الأول.