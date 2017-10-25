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جواز سفر سنغافورة "الأقوى" عالميا

جواز سفر سنغافورة الأقوى عالميا
جواز سفر سنغافورة الأقوى عالميا
25/10/2017

احتل جواز سفر سنغافورة المرتبة الأولى باعتباره "الأقوى" في العالم، بحسب مؤشر جوازات السفر العالمي الذى أصدرته شركة الاستشارات العالمية "أرتون كابيتال" الأربعاء.

ويتم تحديد التصنيف بناء على عدد الدول التي يمكن أن يدخلها حامل جواز السفر بدون الحصول على تأشيرة أو الحصول عليها عند الوصول.

وجاء جواز سفر سنغافورة على رأس القائمة، حيث يمكن لحامله دخول 159 دولة بدون تأشيرة، متغلبًا بفارق ضئيل على جواز السفر الألماني الذي يسمح لحامله بدخول 158 دولة، وجواز السفر السويدي الذي يسمح لحامله بدخول 157 دولة.

وعادة ما تهيمن جوازات السفر الأوربية على القائمة، حيث احتلت ألمانيا المرتبة الأولى خلال العامين الماضيين.

كما كانت هناك دول آسيوية في قائمة المراكز العشرين الأولى، ومن بينها كوريا الجنوبية (157 دولة) واليابان (156 دولة) وماليزيا (154 دولة).  

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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