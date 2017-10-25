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جهاز يطور القدرات المعرفية للدماغ بـ"مُحفِّز" كهربائي

25/10/2017

ابتكر علماء كنديون جهازا لتطوير القدرات المعرفية للدماغ تعمل على تقنية حفظ الخلايا الحية بالتجميد.

وأوضح العلماء من جامعة "ماكغيل" الكندية، أن الجهاز يستخدم التيار الكهربائي، حيث يتم تركيب أقطاب الجهاز على الرأس دون أي تدخل جراحي.

وتقوم التيارات الكهربائية بالتأثير على الفص الجبهي لـقشرة الدماغ الذي يتولى المسؤولية عن وظائف معرفية مثل حفظ المعلومات والانتباه واتخاذ القرارات.

وقد زاد استخدام هذا الجهاز من الترابط بين مختلف مناطق الدماغ، ما ساعد بدوره في التعلم السريع.

وقام العلماء بتجربة الجهاز على القرود، حيث طلب منها تحديد مكان يحتوي على الغذاء بواسطة علامات ضوئية.

واستطاعت الحيوانات بعد 22 محاولة قبل أن تكون علاقة تربط بين العلامات والغذاء، وبعد تعريضها لتأثير المحفز الكهربائي، استطاعت تعلم ذلك بعد 12 محاولة فقط.

ويأمل الباحثون في استخدام أسلوبهم على نطاق أوسع، بما في ذلك في القوات المسلحة.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية
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