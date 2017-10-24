شاهد: نصب تذكاري لصدام حسين بالضفة الغربية

شيد نشطاء فلسطينيون نصبا تذكاريا للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية، وذلك بعد أحد عشر عاما من إعدامه.

وشيد النصب فصيل صغير يسمى جبهة التحرير العربية، لكن رئيس بلدية قلقيلية، وهو عضو في حركة فتح، كان من بين الحاضرين في حفل الافتتاح.

ورفضت بلدية قلقيلية التعليق على إقامة النصب.

وقال عدوان برهم العضو في جبهة التحرير العربية إن صدام قدم الكثير للفلسطينيين من ناحية التعليم والصحة والوظائف، بالإضافة إلى الدعم المادي والمعنوي لقضية فلسطين.

وأضاف إن ما قام به صدام حسين من إطلاق صواريخ سكود على إسرائيل عام 1991، جعله يشعر بالفخر. وحظي صدام بشعبية كبيرة لدى الفلسطينيين بعد إطلاقه الصواريخ على إسرائيل وعلقت ملصقات له على أعمدة الانارة في قطاع غزة، كما نظمت مسيرات مؤيدة له.

ولقد تم إعدام صدام حسين فجر يوم عيد الأضحى (العاشر من ذو الحجة) الموافق 30 كانون الأول/ديسمبر 2006 بعد مرور ثلاث سنوات على الاحتلال الأمريكي للعراق.