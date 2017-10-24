شاهد: كلب الرئيس الفرنسي يتبول خلال اجتماعه بقصر الإليزيه

فوجئ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أثناء اجتماعه بعدد من أعضاء حكومته في قصر الإليزيه، بكلبه "نيمو" يقطع الاجتماع ليتوجه إلى المدفأة ويقوم بالتبول.

وسجلت كاميرا قناة "إل سي آي" التلفزيونية الفرنسية هذه اللحظة أثناء قيامها بتصوير اجتماع الرئيس الفرنسي الأحد.

وأدى تصرف الكلب نيمو إلى انفجار الرئيس الفرنسي والحاضرين معه في نوبة من الضحك.

وكان ماكرون وزوجته بريجيت قد تبنيا الكلب نيمو في أغسطس/آب الماضي، من أحد ملاجئ الكلاب، وسمياه "كابتن نيمو"، نسبة إلى بطل رواية "عشرون ألف فرسخ تحت الماء" للروائي الفرنسي الشهير جول فيرن، حيث يقول ماكرون إنه من عشاق هذه الرواية.